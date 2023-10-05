Ув'язненого на 39 років Гарві Вайнштейна ще одна відома акторка звинуватила у зґвалтуванні

Британська акторка Джулія Ормонд звинуватила скандального голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна у зґвалтуванні.

У позові, який артистка подала до Верховного суду Нью-Йорка, Ормонд стверджує, що скандальний продюсер домагався до неї в грудні 1995 року. Вони нібито мали тоді ділову вечерю ресторані. За словами Ормонд, продюсер відмовився вирішувати ділові питання в закладі та відвіз її до квартири.

Артистка заявила, що в апартаментах Вайнштейн роздягнувся та примусив займатися з ним оральним сексом, пише Variety.

Джулія Ормонд / Фото: Associated Press

Джулія Ормонд також подала позов до суду проти Miramax, яка належала скандальному продюсерові, та проти Walt Disney Company, яка 1993 року викупила компанію Вайнштейна. Окрім того, перед судом постане й голлівудське агенство CAA, яке тоді представляло інтереси акторки.

Джулія Ормонд говорить, що коли розповіла про зґвалтування своїм тодішнім агентам, вони відмовили її надавати розголос інциденту та залякали, що це "зіпсує кар'єру".

Сам Гарві Вайнштейн заперечує звинувачення і переконує, що вони не підтвердяться в суді.

Гарві Вайнштейн / Фото: Associated Press

"Гарві Вайнштейн категорично заперечує звинувачення, висунуті проти нього Джулією Ормонд, і він готовий рішуче захищатися. Це ще один приклад скарги, поданої проти пана Вайнштейна після десятиліть, які вже минули, і він упевнений, що докази не підтвердять заяви пані Ормонд", - сказав адвокат скандального продюсера.

Нагадаємо, скандал довкола Гарві Вайнштейна розгорівся 2017 року, коли акторка Ешлі Джад звинуватила його в домаганнях. Згодом інші артистки теж розповіли про сексуальне насильство з боку продюсера, серед них були Гвінет Пелтроу та Анджеліна Джолі. Після тривалого розслідування 2020 року Вайнштейна засудили до 23 років позбавлення волі. 2023 року продюсера засудили ще на 16 років за зґвалтування. Вайнштейн вже відсидів три роки.

Читайте також: