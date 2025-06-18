Ув'язнений на 30 років R. Kelly шокував заявою про спробу вбити його у в'язниці

R. Kelly / © Associated Press

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Американський співак Роберт Келлі, більш відомий як R. Kelly, якого ув'язнили на 30 років, заявив, що його намагаються вбити у в'язниці.

Зокрема, нещодавно виконавець потрапив до лікарні з передозуванням, пише TMZ. Після двох днів перебування в медзакладі R. Kelly звинуватив у цьому працівників в'язниці. Він стверджує, що йому навмисно дали занадто велику додаткову дозу ліків у ніч проти 12 червня та примусили випити. R. Kelly говорить, що тоді прокинувся із відчуттям слабкості, спробував підвестися, впав та знепритомнів. Співака тоді доставили до лікарні.

Адвокат виконавця вже подав клопотання до суду. Там також йдеться, що працівники в'язниці нібито припинили давати йому життєво необхідні ліки для розрідження крові, а також зараз відмовляють у проведенні хірургічного втручання, яке рекомендував лікар, щоб усунути тромби в ногах і легенях, що становлять загрозу для його життя. Адвокати стверджують, що R. Kelly вб'ють, якщо нічого не вдіяти. Тож, юристи вимагають звільнити співака під тимчасовий домашній арешт.

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R. Kelly / © Associated Press

Прокуратура оперативно подала відповідь на це клопотання. У заяві зазначається, що R. Kelly нині спеціально маніпулює. Співак нібито свідомо намагається таким чином зменшити тюремний термін та виставити себе жертвою. До речі, до цього R. Kelly вже подавав клопотання до суду. Він стверджував, що один із ув'язнених мав його вбити, але натомість передумав це робити та все розповів йому.

R. Kelly ув'язнили на 30 років – що відомо

В січні 2019 Lifetime випустила документальний серіал, де розповідалося про злочини R. Kelly, в тому числі й сексуальні. Співак тоді все заперечував та збирався відстоювати свою честь у суді. Тим не менш, після виходу серіалу почався рух #muteRKelly. Зі співаком почали розривати співпрацю, а донька виконавця взагалі назвала його "монстром".

Врешті, 2019 року R. Kelly заарештували, а 2021-го над ним розпочався судовий процес. Усього на суді виступили 45 свідків. У серпні 2022 року музиканта визнали винним у дев'яти пунктах звинувачення, серед яких насильство над дітьми, торгівля людьми та сексуальна експлуатація. Виконавця відправили за ґрати на 30 років.

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Нагадаємо, нещодавно довкола американського актора та співака Джареда Лето розгорівся секс-скандал. Дев'ять жінок звинуватили зірку Голлівуду в домаганнях.