Дата публікації
Категорія
Гламур
Ув’язнений репер P. Diddy звернувся до Трампа з неочікуваним проханням: президент США відповів

Артист просив про помилування, але реакція очільника США виявилася категоричною.

P. Diddy і Дональд Трамп

Американський репер і продюсер Шон Комбс, більш відомий як P. Diddy, на тлі свого тюремного вироку намагався домогтися помилування від президента США Дональда Трампа.

Так, музичний магнат особисто написав листа Трампу з проханням переглянути його справу та звільнити від покарання. Сам президент підтвердив факт звернення, але поставився до нього з відвертою іронією, повідомляє The New York Times. Під час спілкування з журналістами американський президент, відповідаючи на запитання про лист Комбса, саркастично поцікавився: «О, ви хотіли б його побачити?».

Втім, демонструвати лист глава держави не став і одразу наголосив, що не планує надавати помилування реперу. Згодом цю позицію підтвердили і в Білому домі, зазначивши, що звернення P. Diddy було розглянуте, однак підстав для позитивного рішення немає.

P. Diddy / © Associated Press

До слова, 3 жовтня федеральний суд у Нью-Йорку засудив Шона Комбса до 50 місяців ув’язнення — це понад чотири роки за ґратами. У травні присяжні визнали його винним у двох епізодах перевезення людей між штатами США з метою участі в організованих сексуальних вечірках з наркотиками. Водночас суд виправдав репера за значно тяжчими статтями — рекетом і торгівлею людьми, за які йому загрожувало довічне ув’язнення.

Цікаво, що сам Дональд Трамп раніше зізнавався, що його стосунки з P. Diddy остаточно зіпсувалися ще після президентської кампанії 2016 року, коли репер публічно виступив із критикою на його адресу.

Нагадаємо, нещодавно зірка серіалу «Усі жінки — відьми» Роуз МакГавен звинуватила продюсерів серіалу в знущаннях і видала низку скандальних заяв.

