Узелков після зречення від нього 15-річного сина показався з коханою і зробив заяву: "Ви ніхто"

Український боксер В'ячеслав Узелков вперше вийшов на зв'язок після того, як його 15-річний син Роберт публічно розкрив правду про їхні стосунки й відрікся від нього.

Так, зірковий тренер, натякаючи на свою колишню дружину Марину Боржемську та їхніх дітей, у своєму новому дописі в Instagram вперше про них висловився після гучної заяви сина. На думку Узелкова, такий інтерес довкола нього спричинило нудне життя тих, хто його обговорює. Окрім того, спортсмен опублікував нове фото з обраницею, на якому видніється її рука з обручкою, і звернувся до прихильників з побажанням знайти кохання та бути коханими.

"Кохання є, всі інші, кому важко жити, просто зрозумійте — ви ніхто. Але дякую, що ви є. Тому що я важливіший у вашому житті, ніж ваше оточення, якщо ви мене постійно згадуєте. Бажаю Вам бути закоханою і коханою людиною", — написав В'ячеслав.

В'ячеслав Узелков з обраницею / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Нагадаємо, В'ячеслав Узелков був 22 роки у шлюбі з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. За цей час у них народилися син і донька. Втім, 2018 року подружжя гучно розлучилося. За деякий час спортсмен закрутив новий роман і публічно підтвердив заручини з коханою, ім'я та обличчя якої ретельно приховує. Так, знаменитість освідчився ще наприкінці 2023 року.

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