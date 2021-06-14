В'ячеслав Узелков засвітив нову кохану під час відпочинку в Одесі

Ще нещодавно боксер казав, що кохає колишню дружину.

Український боксер і телеведучий В'ячеслав Узелков, який у програмі "Одруження наосліп" зізнався в коханні ексдружині Марині Боржемській, поїхав на відпочинок з іншою дівчиною.

Так, 42-річний знаменитість гайнув до Одеси із загадковою обраницею. На сторінці в Instagram спортсмен опублікував фото їхніх рук у басейні.

instagram.com/uzelkov_official

У дописі Узелков поміркував про кохання.

"Що таке кохання? Два серця, які б'ються в унісон? Дві руки з’єднані разом? Два тіла, які йдуть по життю поруч? Не думаю. Мені здається, що більше пов'язане з коханням. А може просто, дві душі зустрілися в просторі. І, знайшовши підтримку, хочуть жити. Жити разом, жити все життя, жити кохаючи, хоч кохання вони не розуміють? А кохання просте – це ти і я. Живіть, кохайте і нікого не слухайте", – написав зірка.

Також в сторіз шоумен показав, як ходив вранці з дівчиною до моря. Її обличчя боксер не показує.

instagram.com/uzelkov_official

Нагадаємо, В'ячеслав Узелков став героєм випуску романтичного реалітішоу "Одруження наосліп". Обраницею спортсмена стала фітнес-мама Юлія Черницька. На проєкті стосунки у пари не склалися. Більше того, наприкінці випуску спортсмен ошелешив заявою, заявивши, що досі кохає своє ексдружину Марину Боржемську. Пара гучно розлучилася 2018 року.

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