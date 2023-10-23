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В акаунтах путіністів Лепса і Газманова в Spotify з'явилися заклики зупинити війну в Україні

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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В акаунтах путіністів Лепса і Газманова в Spotify з'явилися заклики зупинити війну в Україні

Григорій Лепс, Олег Газманов

Облікові записи артистів, які підтримують війну в Україні, зламали.

В акаунтах російських артистів-путіністів Григорія Лепса і Олега Газманова в Spotify з'явилися заклики зупинити війну в Україні.

До слова, це справа рук хакерів, які зламали їхні облікові записи. Тепер там замість фото путіністів Газманова та Лепса розміщена світлина львівського виконавця Clonnex. На знімку англійською написано "Stop war in Ukraine" ("Зупиніть війну в Україні"). Напис зроблений у червоному кольорі, а шрифт символічно стилізований під кров.

Акаунти Лепса і Газманова в Spotify / ©
Акаунти Лепса і Газманова в Spotify

Також на світлині є посилання на Telegram-канал. Його автори обіцяють зробити те ж саме з облікованими записами інших артистів-путіністів, які підтримують війну в Україні. У списку тих, кого зламали, вже опинилися Хабіб, Galibri & Mavik та Катя Самбука.

Зазначимо, від перших днів повномасштабної війни Григорій Лепс активно підтримує загарбницьку політику путіна. Він неодноразово їздив на окуповані території України та прославляв злочини російських окупантів.

Путініст Олег Газманов теж активно підіграє російській пропаганді. Він неодноразово виступав на пропагандистських концертах, де радів вторгненню Росії до України

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Дата публікації
Перегляди
641
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