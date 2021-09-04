В актора "Гри престолів" та "Зоряних воєн" померла дружина

Пішла з життя кохана Річарда Гранта.
Британський актор, зірка "Гри престолів" та "Зоряних воєн" Річард Грант втратив дружину.
Кохана 64-річного знаменитості Джоан Вашингтон померла. Подружжя прожило у шлюбі 35 років.
Сумну звістку виконавець ролі генерала Енріка Прайда у стрічці "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" повідомив у своєму Instagram. Він оприлюднив зворушливе відео, на якому пара танцює і підспівує композицію Only You.
"Лише ти! Джоан - кохання всього мого життя, яка подарувала життя нашій дочці Олівії. Наші серця розбиті твоїм відходом минулої ночі. 35 років у шлюбі і 38 разом. Бути по справжньому впізнаним і побаченим тобою - безмірний дар. Не забувай нас, мила моя мавпочко", - написав Грант.
У коментарях фоловери висловили свої співчуття та підтримали кумира.
Нагадаємо, у липні помер колишній чоловік Алли Пугачової. Олександр Стефанович пішов з життя у віці 76 років.