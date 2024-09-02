В Аліни Гросу відреагували на її скандальний виступ з піснею "Белые розы" і вказали на важливу деталь

У команді української співачки Аліни Гросу відреагували на скандальне відео, де вона нібито виступає на корпоративі в США з піснею російського виконавця Юрія Шатунова – "Белые розы".

Менеджмент у коментарі "Фокусу" зазначив, що виконавиця має чимало різних запрошень на виступи. Утім, співає знаменитість винятково англійською або українською. Від російських пісень Аліна Гросу, за словами її команди, повністю відмовилася.

Щодо відеодоказу – то менеджмент Гросу заявив, що це все монтаж. Мовляв, співачку намагаються дискредитувати. Заздрісники нібито спеціально сфабрикували відео, аби підставити виконавицю та вплутати її в скандал.

Аліна Гросу оскандалилася виступом з відомою піснею росіянина Шатунова

"Це монтаж. У неї дуже багато запрошень. Тому їй просто заздрять. Вона всі пісні перевела на українську мову. Аліна гарно володіє українською і англійською, тому співає виключно цими мовами. Нас попереджали, що чим більше Аліна буде впізнаваною, тим більша ймовірність, що будуть такі спроби дискредитувати її. Це все недоброзичливці. Відео просто сфабриковане", - прокоментувала команда виконавиці.

Нагадаємо, нещодавно довкола Аліни Гросу розгорівся гучний скандал. У Мережі спливло відео, де вона нібито виступала на корпоративі в США з піснею "Белые розы". Утім, як стверджує команда зірки, ролик несправжній.

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