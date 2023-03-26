В Аліни Шаманської серйозно захворів 5-річний син: "Ніч була тяжка"

Блогерка мусила звернутися за допомогою до лікарні у США, однак там на неї чекали розчарування.

Українська блогерка Аліна Шаманська розповіла прихильникам, що слідом за нею захворів її 5-річний син.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що Артура мучить висока температура, нудота та слабкість. Аліна не стала займатися самолікуванням, тож одразу звернулася за допомогою до лікарів. Однак у лікарні блогерка розчарувалася. Зокрема, жодних черг не було, а їй з хворим синочком довелося майже годину чекати на лікаря.

Син Аліни Шаманської захворів / Фото: instagram.com/shamankaa

"Ніч була тяжка. Температура, погане самопочуття у синочка. Ранок теж був тяжким. Вирішила їхати до лікарні. У лікарні було дуже цікаво… Ми просто 45 хвилин заповнювали купу паперів і очікували, коли менеджерка заповнить стою таблицю… Черги не було! Їм було все одно, що дитина гаряча! Вже стоне від болю в животику, нудоти і слабкості… Почав засинати… На 45-й хвилині очікування (без черги) я просто сказала Артурчику: "Синочок, плач вголос!". Іншого варіанту пришвидшити процес я не бачила…", - поділилася Аліна.

Син Аліни Шаманської захворів / Фото: instagram.com/shamankaa

Коли все ж таки Шаманська із сином потрапила на огляд до лікаря, то знову була розчарована, адже він оглянув Артура та вийшов з палати.

Син Аліни Шаманської захворів / Фото: instagram.com/shamankaa

"Врешті менеджерка почала швидше перебирати пальцями клавіатуру… І нас забрав лікар. Він запитав, шо трапилося, які симптоми, і вийшов з кабінету на 20 хвилин. Врешті синочок заснув, я його поклала на це крісло і продовжила чекати на лікаря", - обурилася блогерка.

Син Аліни Шаманської захворів / Фото: instagram.com/shamankaa

Врешті-решт прийшла інша лікарка, яка раніше вже оглядала сина Шаманської. Вона розповіла, що коїться з Артуром та назначила йому лікування.

"Врешті прийшла лікарка чудова, яка нас приймала минулого разу. Сказала, що це вірус, який стартував ще два тижні тому, але посилився масштабно лише зараз. Запалення вушок, нудота, висока температура, кашель, біль у животику… Коротше, ми 10 днів на антибіотиках на домашньому режимі. Антибіотики в житті Артурчика були лише один раз. Ми завжди обходилися без них. Сподіваюся, це теж буде прецедент раз на декілька років", - розповіла Аліна.

Син Аліни Шаманської захворів / Фото: instagram.com/shamankaa

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