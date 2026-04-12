В Аліни Шаманської помер батько: "Відтепер я сирота"

Українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська повідомила про горе в її родині.

Напередодні Великодня померла близька та рідна людина знаменитості. Пішов з життя тато Аліна – Ігор Анатолійович. Блогерка не приховує, що для неї це болісна та тяжка втрата. Тато був опорою Шаманської, підтримкою, другом, вона завжди на нього покладалась. А нині ж блогерці боляче усвідомлювати, що вона більше не почує голос рідної людини.

"Як мені шкода, пап, що я більше ніколи в житті не почую по той бік телефону: "О, моя найпрекрасніша королева! Краса очей моїх! У мене все краще всіх!"… Я дуже тебе люблю! Ти тепер в мені - назавжди! Я не прощаюся! Ми з тобою на зв'язку - в моїй пам'яті та думках! Нехай всі знають, що ти найкращий папа для своїх трьох дітей! Таких як ти немає! Я тебе люблю!" – говорить блогерка.

Аліна Шаманська також ділиться, що після смерті батька стала сиротою. Мама блогерки померла ще 2020 року від раку. Ведуча говорить, що попри біль втрати, намагається триматися та не опускати рук заради сина.

"Відтепер я сирота. І я намагаюсь триматися заради сина", - поділилась блогерка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер український артист Ярослав Чорногуз. Донька бандуриста, яка служить у війську, звернулась до влади Києва після смерті батька.