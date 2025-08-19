ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
365
Час на прочитання
1 хв

В Аліни Шаманської в США вкрали всі документи та гроші: "Мій виліт до України під загрозою"

Блогерка розповіла, як це сталося.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Аліна Шаманська

Аліна Шаманська / © instagram.com/shamankaa

Українська ведуча та блогерка Аліна Шаманська пожалілася, що її пограбували в США.

Неприємний інцидент стався у Лас-Вегасі, де знаменитість відвідала концерт. Після шоу Аліна Шаманська зрозуміла, що в неї зникла сумочка. Там були всі документи, гроші та мікрофон.

"Наприкінці концерту я зрозуміла, що мене пограбували! У Лас-Вегасі в мене вкрали сумку з грошима, близько 2 тисяч доларів, усіма документами, враховуючи закордонний паспорт із візою США на 10 років, мікрофон", - поділилася блогерка.

Аліна Шаманська / © instagram.com/shamankaa

Аліна Шаманська / © instagram.com/shamankaa

Найжахливіше те, що Аліна Шаманська залишилася без документів, в тому числі й без закордонного паспорта. Повернення блогерки з США до України тепер під загрозою. Знаменитість не знає, коли саме їй вдасться виїхати з країни. Аліна Шаманська неабияк засмутилася, адже в неї було чимало планів, а також вона мала відвести сина після літніх канікул до школи.

"Мій виліт із США до України під реальною загрозою! Адже в мене немає паспорта! Я сильно скучила за сином, повинна провести його до школи на перший дзвоник. Та й знімання розписані фактично щоденно після повернення", - поділилася блогерка.

Аліна Шаманська / © instagram.com/shamankaa

Аліна Шаманська / © instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, раніше співак BRYKULETS розповідав, як його пограбували. З квартири артиста поцупили гроші.

 

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie