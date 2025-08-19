В Аліни Шаманської в США вкрали всі документи та гроші: "Мій виліт до України під загрозою"

Аліна Шаманська / © instagram.com/shamankaa

Українська ведуча та блогерка Аліна Шаманська пожалілася, що її пограбували в США.

Неприємний інцидент стався у Лас-Вегасі, де знаменитість відвідала концерт. Після шоу Аліна Шаманська зрозуміла, що в неї зникла сумочка. Там були всі документи, гроші та мікрофон.

"Наприкінці концерту я зрозуміла, що мене пограбували! У Лас-Вегасі в мене вкрали сумку з грошима, близько 2 тисяч доларів, усіма документами, враховуючи закордонний паспорт із візою США на 10 років, мікрофон", - поділилася блогерка.

Найжахливіше те, що Аліна Шаманська залишилася без документів, в тому числі й без закордонного паспорта. Повернення блогерки з США до України тепер під загрозою. Знаменитість не знає, коли саме їй вдасться виїхати з країни. Аліна Шаманська неабияк засмутилася, адже в неї було чимало планів, а також вона мала відвести сина після літніх канікул до школи.

"Мій виліт із США до України під реальною загрозою! Адже в мене немає паспорта! Я сильно скучила за сином, повинна провести його до школи на перший дзвоник. Та й знімання розписані фактично щоденно після повернення", - поділилася блогерка.

