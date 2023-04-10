В Анастасії Приходько серйозні проблеми зі здоров'ям: "Люта хвороба мене наздогнала"

Співачка Анастасія Приходько розповіла про проблеми зі здоров'ям, які в неї виникли.

Як у своєму Instagram поділилася виконавиця, вона серйозно перехворіла. Хвороба дала свої ускладнення, з якими вже два місяці бореться артистка. Зокрема, Анастасія втратила слух.

Анастасія Приходько серйозно захворіла / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Я дуже сильно перехворіла, і ускладнення вже два місяці. Найголовніше для музиканта – слух. Але, на жаль, нічого не змінюється…Вперше ходила на "зозулю" (промивання носової порожнини під контролем лікаря – прим. ред.). Це просто жах! Але слух не повертається…", - зізналась Приходько.

Анастасія Приходько серйозно захворіла / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Виконавиця вже навіть звернулася за допомогою до народної медицини, адже жодні ліки їй не допомагають. До того ж Настя не знає достеменно, яка хвороба підкосила її здоров'я. Утім, це точно не коронавірус, адже три тести показали негативний результат.

"Народна медицина. Куди ж без неї. Дексамітазон і всі можливі ліки протягом двох місяців не дають нічого! Головне, на корону здавала три рази, і це не вона! Якась люта хвороба мене наздогнала", - поділилася артистка.

Анастасія Приходько серйозно захворіла / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських повідомила, що серйозно занедужала. У голосових зв'язках виконавиці з'явилося якесь новоутворення, яке заважало їй співати. Настя одразу почала лікуватися і вже навіть спробувала виступити на сцені. Утім, повноцінно Каменських співати не змогла.

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