В Анджеліни Джолі з'явилася каблучка із зображенням карти України: "Згадка про прекрасну країну"

Наприкінці квітня українці були ошелешені, адже до Львова приїхала голлівудська акторка Анджеліна Джолі.

Візит зірки був спрямований на те, аби зустрітися з переселенцям з "гарячих точок", а також підтримати дітлахів, які страждають від війни.

Українці вдячні Джолі, що вона наважилася приїхати та підтримує Україну у такі тяжкі часи. Тож вирішили віддячити знаменитості та подарували їй срібну каблучку із зображенням карти України. Зірка ж своєю чергою радо носить її на безіменному пальці.

Фото: oniks_jewellery/Instagram

Як зазначив один із ювелірних брендів України, який і подарував Джолі каблучку, тепер в акторки є "прекрасна згадка про прекрасну країну".

Нагадаємо, 30 квітня в одній з кав'ярень Львова помітили голлівудську зірку Анджеліну Джолі, яка також є послом доброї волі ООН у справах біженців.

Після цього знаменитість вирушила на львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська та поспілкувалася з ними особисто. Також зірка провідала у лікарні дітей, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалу у Краматорську.

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