В Анни Саліванчук під час відпочинку захворів 2-річний син: "Має жахливий вигляд"

Зірка разом з дітьми полетіла до Єгипту.

Відома українська акторка Анна Саліванчук нещодавно вирушила в довгоочікувану відпустку.

Так, знаменитість полетіла разом з дітьми до Єгипту. Втім, спокійно провести час Анні не вдалося. Діти почали хворіти. Спочатку отруївся її старший син – Гліб. Хлопчик два дні почувався зле.

Тепер же зірка розповіла, що у її 2-річного Микити з’явилося дивне висипання на тілі. Зірка поки не розуміє, що могло статися з хлопчиком. Одні лікарі говорять їй, що це ентеровірусна інфекція, а інші стверджують, що то укуси комарів.

Анна Саліванчук з дітьми в Єгипті / instagram.com/salivanchuk.anna

"Його висипання має інакший вигляд. Проте, все одно має жахливий вигляд. Температури немає, і воно не свербить", - запевнила акторка.

До слова, знаменитість впевнена, що з дітьми зовсім інший відпочинок. Так, постійно потрібно слідкувати за ними та в разі чого, бути готовим до всього.

Анна Саліванчук в Єгипті / instagram.com/salivanchuk.anna

"Не знаю, хто вигадав словосполучення "відпочинок із дітьми". Звичайно, коли згадуєш ці слова, то уявляєш сонячне узбережжя, усміхнених дітей із мамою біля замку з піску та ще багато чого приємного. Насправді він має інакший вигляд. Під час відпочинку з дітьми у тебе активізуються всі органи почуттів, ти спостережливий, не зводиш очей зі свого чада", - додала Анна.

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