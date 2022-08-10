В Анни Саліванчук захворів молодший син: "Мали дуже тяжку ніч"

Артистка Анна Саліванчук розповіла, що у Буковелі захворів її молодший син – Микита.

В Instargam-stories знаменитість розповіла, що хлопчику стало зле вночі. Вони практично не спали. Наразі Микиті потрібно здати аналізи у лікарні.

Утім, Анна Саліванчук поскаржилася, що у Буковелі їм ніхто не може допомогти. Задля того, аби потрапити на огляд до лікаря, їм потрібно їхати до Івана-Франківська.

Тим паче, Анні потрібен й хірург. У старшого сина зірки травмоване коліно, а на курорті хлопчику ніхто не може допомогти. Ба більше, медики відмовилися безкоштовно сказати, чи треба накладати шви Глібу.

"Не спала всю ніч. Микита захворів. Мені потрібен хірург та здача аналізів. А, як завжди, у Буковелі немає нічого. Це жахіття, просто жахіття. Треба їхати до Івана-Франківська", - поділилася акторка.

У Анни Саліванчук захворів молодший син / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Згодом, артистка розповіла, що все ж таки знайшла лікаря для молодшого сина. Щоправда, консультація минула в онлайні.

"Знайшли лікаря, проконсультувалися по відео, починаємо лікування", - зазначила Анна.

У Анни Саліванчук захворів молодший син / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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