В Анни Трінчер сталась панічна атака в ТРЦ: "Жодному не побажаю таке пережити"

В Анни Трінчер сталась панічна атака в ТРЦ: "Жодному не побажаю таке пережити"

Артистка показала відео.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер поділилася з шанувальниками приголомшливою новиною.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео, на якому в неї стався напад істерики. Анна повідомила, що це була панічна атака. Це відбулося в ТРЦ, коли зірка намагалась поїсти.

Панічна атака Анни Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

"Мене почало трясти. Я намагалася себе заспокоїти. Проте, нічого не допомагало. В мене починається істерика, тремтять руки", - розповіла Анна.

Вона встигла забігти до вбиральні та зателефонувати своєму хлопцю.

До слова, артистка опублікувала відео, аби допомогти іншим людям, у яких може статися подібна ситуація.

Анна Трінчер розповіла про свою панічну атаку / instagram.com/annatrincher_official

"Я жодному ворогу не побажаю пережити такі емоції", - емоційно розповіла Анна.

Нагадаємо, нещодавно Фагот відверто зізнався, чому у нього з Навроцькою немає дітей. Пара майже 12 років у стосунках.

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