В Анни Трінчер сталась панічна атака в ТРЦ: "Жодному не побажаю таке пережити"

Артистка показала відео.
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер поділилася з шанувальниками приголомшливою новиною.
На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео, на якому в неї стався напад істерики. Анна повідомила, що це була панічна атака. Це відбулося в ТРЦ, коли зірка намагалась поїсти.
"Мене почало трясти. Я намагалася себе заспокоїти. Проте, нічого не допомагало. В мене починається істерика, тремтять руки", - розповіла Анна.
Вона встигла забігти до вбиральні та зателефонувати своєму хлопцю.
До слова, артистка опублікувала відео, аби допомогти іншим людям, у яких може статися подібна ситуація.
"Я жодному ворогу не побажаю пережити такі емоції", - емоційно розповіла Анна.
Нагадаємо, нещодавно Фагот відверто зізнався, чому у нього з Навроцькою немає дітей. Пара майже 12 років у стосунках.