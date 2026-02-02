В "Антитіл" просто перед концертом згоріло обладнання: гурт здивував оригінальним виступом

Концерт гурту "Антитіла" / © Пресслужба гурту "Антитіла"

Реклама

В українського гурту "Антитіла", який перебуває в турі "Вдома", просто перед концертом згоріло майже все обладнання.

За півтори години до початку виступу внаслідок стрибка напруги з ладу вийшла більшість ключового концертного обладнання. Згоріли 12 із 14 професійних акустичних систем dB Technologies VIO, також, були знищені електрозапобіжники, частково вигоріли електросхеми. Вийшло з ладу й цифрове обладнання для синхронізації світла і звуку, система вушного моніторингу музикантів та частина сценічного світла.

Щоб все ж таки зіграти концерт, музиканти гурту свідомо відмовилися від власного напольного моніторингу, що вцілів, та спрямували його як портальний звук у зал. Живе виконання відбувалося з орієнтацією винятково на акустику на сцені.

Реклама

З огляду на технічні несправності концерт стартував на тій частині обладнання, яку команді вдалося оперативно перелаштувати. Водночас програма туру "Вдома" зберегла свій формат. У кожному місті вечір відкриває стендап-комік Слава Бу, який у живому діалозі спілкується з фронтменом гурту Тарасом Тополею та глядачами в форматі - міні light night show. Після цієї розмовної частини музиканти ефектно з'являються на сцені — з цього моменту починається концерт.

Але під час виконання пісні "Фортеця Бахмут" стався другий стрибок напруги — на концертному майданчику остаточно згасло світло, а мережеве обладнання вийшло з ладу. Концерт продовжився виключно в акустичному форматі — артисти й глядачі продовжили співати разом при світлі ліхтарів мобільних телефонів.

"Це був один із тих концертів, які ти запам'ятовуєш назавжди. Без саундчеку, без світла, без звичного потужного звуку — але з теплом, відчуттям повного зв'язку між глядачами в залі й "Антитілами" на сцені. Техніка не витримує, а українці тримаються", — прокоментував Тарас Тополя.

Нагадаємо, нещодавно співачка Lama відіграла концерт у Києві. Редакція сайту ТСН.ua побувала на події та пропонує подивитись, яким було шоу артистки.