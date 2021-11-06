В авіакатастрофі загинула бразильська співачка Марілія Мендонса: що відомо

Загибель володарки "Латинської Ґреммі" шокувала усю Бразилію.

У Бразилії в п'ятницю, 5 листопада, внаслідок авіакатастрофи загинула 26-річна співачка і володарка "Латинської Ґреммі" Марілія Мендонса.

Про це повідомляє The Associated Press.

Літак із артисткою та ще чотирма пасажирами, зокрема її дядьком, продюсером і двома членами знімальної групи, розбився між Гоянією, де народилася Мендонса, і невеликим містом Каратинга у штаті Мінас-Жерайс, розташованому на північ від Ріо-де-Жанейро.

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Зазначається, що вцілілих в авіакатастрофі немає. На світлинах з місця події видно, що повітряне судно впало одразу під водоспадом. Лише вдень співачка оприлюднила у соцмережах відеоролик, на якому прямувала до літака із футляром для гітари.

Інформація про загибель артистки викликала хвилю смутку у соціальних мережах по всій Бразилії, зокрема серед прихильників, політиків, колег і футболістів. "Я відмовляюся вірити, я просто відмовляюся", - написав у Twitter зірка бразильського футболу Неймар.

Associated Press

На інцидент також відреагував президент Бразилії Жаїр Болсонару, який зауважив, що звістка про трагічну загибель співачки "шокувала вся країну".

Висхідна зірка виконувала музику у стилі кантрі, яку в Бразилії називають сертанехо.

У своїх піснях вона порушувала феміністські проблеми, зокрема агресію чоловіків, які контролюють своїх партнерок, та закликала до розширення прав та можливостей жінок. Зауважимо, що лише в Instagram Мендонса мала 38 мільйонів підписників.

У 2019 році альбом "Em Todos os Cantos" приніс Мендонсі "Латинську Ґреммі" як найкращий альбом сертанехо. Цьогоріч її також номінували на цю премію за альбом "Patroas".

У співачки залишився син, якому наступного місяця виповниться два роки.

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