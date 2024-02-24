В Австралії помстилися путіністам Кіркорову та Баскову за підтримку війни в Україні

Країна запровадила санкції проти них, а також заборонила їм в'їзд.

В Австралії помстилися російським артистам-путіністам Філіпу Кіркорову, Миколі Баскову та іншим медійникам за підтримку війни в Україні.

Країна запровадила проти них санкції. Про це повідомляється на офіційному сайті австралійського МЗС. Загалом, нові санкції були запроваджені проти 55 осіб та 37 організацій. Їм також було заборонено в'їзд до країни.

Філіп Кіркоров

За словами глави МЗС Австралії Пенні Вонг, в санкційному списку опинилися ті, хто причетний до депортації дітей з окупованих територій України. Також під санкціями і медійні люди, які підтримують розв'язану Росією війну. У "чорному списку" Австралії опинилися Філіп Кіркоров, Микола Басков, Тіна Канделакі, Олег Газманов та інші.

Микола Басков / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

"Через два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Австралія оплакує втрати України. Ми непохитно підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Австралія залишається непохитною у підтримці України в самообороні та притягненні до відповідальності винних у незаконному та аморальному вторгненні Росії", - йдеться в повідомленні австралійського уряду.

Нагадаємо, нещодавно путініст Філіп Кіркоров поїхав до окупованої Горлівки, що в Донецькій області, розважати окупантів. Раніше у Міністерстві оборони Великої Британії пояснили мету поїздки скандального артиста.

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