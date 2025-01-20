В авто актора-путініста Гоші Куценка знайшли тіло зарізаної жінки

В авто російського актора Гоші Куценка, який є прихильником загарбницької політики путіна та підтримує війну в Україні, знайшли тіло зарізаної жінки.

Про це повідомили російські пропагандисти. Моторошну знахідку виявили в авто "Запорожець", що був припаркований на Кутузівському проспекті в Москві. Жінка померла від численних ножових поранень. Поруч з її тілом лежали засоби контрацепції.

Як згодом стало відомо, власником "Запорожця" виявився актор-путініст Гоша Куценко. Щоправда, скандального артиста не включали до списку підозрюваних. Ба більше, зловмисника нібито одразу й затримали. Ним виявився 30-річний житель Казані, який незадовго до фатального дня познайомився з жінкою, але під час розпивання спиртних напоїв між ними виник конфлікт, і той її зарізав.

"Запорожець" Гоші Куценка

Сам Гоша Куценко вже встиг дати коментар з цього приводу. Скандальний актор одразу відхрестився від моторошної знахідки в його авто, заявивши, що наразі перебуває не в Москві, а в експедиції на північному заході РФ. Тим часом російські пропагандисти пишуть, що зловмисник з легкістю зміг потрапити в авто, адже Куценко його просто не замкнув.

"Запорожець" Гоші Куценка

Нагадаємо, Гоша Куценко хоч і є уродженцем Запорожжя та навчався у Львові, однак багато років живе в Росії. Звичайно, скандальний актор встиг присягнути на вірність російському диктатору путіну. Артист засуджував Євромайдан і поширював пропаганду про революцію в Україні. 2018 року Гоша Куценко став фігурантом бази сайту "Миротворець" через незаконні поїзду до окупованого Росією Криму. Коли почалася повномасштабна війна, скандальний актор брав участь у пропагандистських заходах та приїжджав до Донецька, де розважав окупантів.

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