В авто Андрія Джеджули врізався інший водій в Києві: ведучий показав наслідки ДТП

Андрій Джеджула / © instagram.com/djedjula

Український ведучий і шоумен Андрій Джеджула потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Зірка показав наслідки аварії у своєму Instagram. За його словами, інцидент стався під час звичайної поїздки у Києві на Дарницькому мосту, коли в автомобіль раптово влетіло інше авто через невдалий маневр повороту. У момент зіткнення в машині також перебувала його донька Адель.

На щастя, ніхто з учасників аварії не постраждав. Однак автомобіль зазнав суттєвих механічних пошкоджень через що його везли на СТО на евакуаторі. На опублікованих кадрах видно зім’яте крило, спущену шину, вибиті стопи та деформований бампер.

«Всі живі та здорові! Дякуючи Богові! Віз Адель у садочок і на розвороті в мою автівку, яка стояла, прилетіло. І по дорогам Донецької, Запорізької області під час гуманітарних місій обійшлося, а неподалік від будинку — ні», — написав зірка.

Допис Андрія Джеджули / © instagram.com/djedjula

Окремо Джеджула зазначив, що подібні аварії на цій ділянці дороги трапляються доволі часто. Він звернувся до водіїв із порадою бути особливо уважними під час руху його маршрутом і триматися завжди крайньої правої смуги, адже у лівій водії здійснюють повороти.

«Це смертельно-небезпечний поворот. Звертаюсь до всіх, хто їде на Дарницький міст. Весь час там одні й ті самі автопригоди. Не ставайте в лівий ряд. Їдьте в середньому і правому. Ліворуч дуже багато людей розвертаються, а ззаду в останній момент починають повертати праворуч і ви не встигаєте. І у мене було саме так — в мене в’їхали», — наголосив Андрій.

