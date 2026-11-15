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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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В Азії відгриміло перше "Євробачення": хто став переможницею та яка пісня принесла їй тріумф

Перше «Євробачення» в Азії відбулося в Таїланді. На конкурсі дебютувало 11 країн.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Переможниця "Євробачення" в Азії Кармель

Переможниця "Євробачення" в Азії Кармель / © Associated Press

В Азії відгримів перший пісенний конкурс "Євробачення", який організовувала компанія Voxovation.

Музичні перегони відбулися у місті Бангкок, Таїланд. Усього на «Євробаченні» в Азії дебютувало 11 країн, а саме Бангладеш, Бутан, В’єтнам, Камбоджа, Лаос, Малайзія, Монголія, Непал, Південна Корея, Таїланд, Філіппіни. Однак лише одній із них вдалося вибороти перемогу у фіналі, який відбувся 14 листопада.

Так, на першому «Євробаченні» в Азії перемогли з тріумфом Філіппіни. Країну представляла 19-річна співачка Кармель. На сцені конкурсу вона виконала пісню Sobra-Sobra, яка принесла їй 211 балів — 93 від професійних суддів та 118 від глядачів. Кришталевий кубок, який відрізняється від традиційного лише кольором, Кармель вручила переможниця «Євробачення-2026» — болгарська співачка DARA.

На другому місці опинився Таїланд. Країну представляв дует MANG x DAOU із піснею Aroma, яка у фіналі виборола 170 балів. А от «бронза» дісталась В’єтнаму. Від країни на «Євробачення» в Азії поїхала співачка Tóc Tiên. У фіналі вона виконала композицію Em Tiên та отримала 164 бали.

Що відомо про переможницю «Євробачення» в Азії — співачку Кармель

Кармель — філіппінська співачка, і їй 19 років. Дівчина розпочала музичну кар’єру ще в дитинстві та поступово йшла до визнання, беручи участь в різних телепроєктах, що приносили їй славу. У віці 12 років артистка поїхала від Філіппін на Всесвітній чемпіонат виконавських мистецтв у Каліфорнії, де виборола сім медалей. Пізніше Кармель взяла участь у філіппінської версії шоу «Голос. Діти», де посіла друге місце.

Переможниця «Євробачення» в Азії Кармель / © Associated Press

Переможниця «Євробачення» в Азії Кармель / © Associated Press

У травні 2026 року виконавиця презентувала свій перший сольний сингл, який отримав назву Morena, а пізніше й однойменний альбом. У серпні цього року Кармель виборола право представляти Філіппіни на «Євробаченні». До речі, оскільки артистка перемогла, тож тепер вона виконає свою пісню Sobra-Sobra на музичному конкурсі, що у травні 2027 року відбудеться у Болгарії.

Нагадаємо, а тим часом в Україні готуються до «Євробачення-2027». Нещодавно відомий співак заінтригував участю у нацвідборі уп’яте.

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