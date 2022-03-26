В Дубаї музиканти відмовилися виходити на одну сцену зі співачкою-путіністкою Валерією

В Дубаї музиканти відмовилися виходити на одну сцену зі співачкою-путіністкою Валерією

Музиканти відмовилися виступати й з іншими російськими артистами.

Незабаром у Дубаї має відбутися Дрезденський оперний бал, де мала виступати російська співачка Валерія, яка підтримує режим Путіна.

Втім, виступ виконавиці скасували. Все тому що музиканти Дрезденського оркестру відмовилися виходити на одну сцену разом з російськими артистами. До слова, окрім Валерії, там ще мали виступати балерина Світлана Захарова та скрипач Вадим Рєпін.

"У мене скасувався один виступ за кордоном – у Дубаї планувався Дрезденський оперний бал. Музиканти Дрезденського оркестру не захотіли виходити на одну сцену із російськими артистами. Там мали виступати Світлана Захарова, Вадим Рєпін", - розповіла Валерія, пише "АИФ".

Співачка Валерія / instagram.com/valeriya

Нагадаємо, співачка Валерія у березні 2014 року підписала листа на підтримку політики Путіна щодо російської військової інтервенції в Україну. Також вона 2018 року виступала на концерті-відкритті Керченського мосту.

Зазначимо, у серпні 2015 року Валерія була внесена до "чорного списку" Міністерства культури України".

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