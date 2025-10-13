В Емінема народиться другий онук: названа донька репера зворушила зізнанням і показала милі фото

Емінем і його названа донька Алайна з чоловіком / © instagram.com/alainamariescott

Названа дочка американського репера Емінема, яку він всиновив після смерті сестри його колишньої дружини Кімберлі Дон Скотт — Алайна Марі Скотт — оголосила, що вперше стане мамою.

Радісною новиною 31-річна дівчина поділилася у фотоблогу, опублікувавши серію ніжних фото з чоловіком Меттом Меллером. Зокрема, Алайна зворушила особливим моментом і показала, як сповіщала чоловікові про майбутнє поповнення в родині. Так, донька зірки заздалегідь приготувала коробку з маленькими кедами та поклала туди позитивний тест на вагітність. Цей пакунок дівчина вручила майбутньому татові на локації, задекорованій кульками.

Метт просто не міг стримувати шаленої радості. Щасливі майбутні батьки також попозували ще для декількох кадрів на згадку й продемонстрували маленьке боді з написом «малюк Меллер народиться 2026».

«Упродовж місяців я ношу в собі маленьке серцебиття — те, що вже змінило моє життя в усіх можливих сенсах. Є щось невимовне в усвідомленні того, що всередині тебе росте, мріє й формується нове життя, поки ти живеш звичними днями, шепочеш молитви й надії, які чує лише воно. Я ніколи не відчувала більшої вдячності за цей дар і за те, що наша сім’я зростає — про це ми мріяли так довго. Дякую, Боже, за це благословення. Маленьке диво, ми не можемо дочекатися зустрічі з тобою», — зворушила названа донька артиста.

До слова, Алайна та Метт офіційно чоловік та дружина від червня 2023 року. Їхнє помпезне весілля відбулося у колі найближчих друзів та родини. Загалом пара разом понад чотири роки.

Цікаво, що у березні 2025-го артист уже став дідусем уперше — у його біологічної доньки Гейлі Джейд Скотт народився син, якого назвали Елліотом Маршаллом.