В Ілона Маска таємно народилася десята дитина від епатажної співачки

Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск вдесяте став батьком.

Несподіваною новиною про поповнення в родині власника SpaceX повідомив відомий журналіст та біограф Волтер Айзексон, пише The New York Times. Однак ще більшою несподіванкою стало те, хто виявився матір'ю ще однієї дитини Маска.

Виявляється, що Маск має третю дитину від стосунків з епатажною співачкою Клер Буше, відомою як Grimes. Пара розлучилися ще 2021 року. Проте це не завадило колишній парі народити ще двох дітей від сурогатної матері.

Фото: Associated Press

Стать десятої дитини мільярдера поки що невідома. Однак, як пишуть ЗМІ, малюк отримав незвичне ім'я Techno Mechanicus, або просто Тау.

Нагадаємо, що 2020 року Буше народила Маску сина, якого вони назвали X A-12 (Екс Еш Ей-Твелв). Після народження дитини стосунки пари розпалися. Проте вже за рік стало відомо, що сурогатна мати народила колишньому подружжю доньку на ім'я Екза Дарк Сайдеріл.

Фото: Twitter.com/elonmusk

А вже у липні 2022 року у Мережі з'явилася новина про те, що в Маска народилася двійня від його нової обраниці Шівон Зілліс.

Зазначимо, що днями стало відомо про гучний скандал між Маском та Буше. У Twitter співачка заявила про те, що колишній чоловік не дозволяє їй бачитися з сином.

Читайте також: