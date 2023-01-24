В Ілони Гвоздьової погіршився стан здоров'я: "Такого болю я не відчувала ніколи"

Хореографиня Ілона Гвоздьова зізналася, що стан її здоров'я значно погіршився. Тож знаменитість вирішила негайно звернутися по консультацію до лікарів.

Як зізналася в Instagram-stories зірка, вона одразу здала необхідні аналізи, зробила доплерографію судин шиї й голови та проконсультувалася із невропатологом. Такі заходи були необхідні задля того, аби призначити Ілоні лікування. Стан Гвоздьової щогодини погіршувався і необхідно було негайно діяти.

Ілона Гвоздьова в лікарні / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Такого в мене ще ніколи не було. З кожною годиною мій стан погіршувався, почало віддавати в щелепу, ліве вухо та грудину – це жесть. І дякувати Богу, що спочатку пішла на обстеження, а не до масажиста. Бо такої б біди наробила", - поділилася Ілона.

Ілона Гвоздьова в лікарні / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцівниця зізналася, що вона застудила від протягу м'язи спини. Біль хореографині настільки сильний, що вона такого ще ніколи не відчувала. Наразі Ілона лікується.

"Запалення м'язів спини – це реально дуже боляче. Чесно кажучи, таке у мене вперше. За всю мою творчу кар'єру, скільки я працювала, такого болю в спині, вже і в щелепі, вухах і в потилиці, я не відчувала ніколи. Дуже добре, що я спочатку пішла на діагностику, консультацію, а вже потім треба призначати лікування і лікуватися. І в жодному разі не можна робити масажі, поки незрозуміло, що відбувається зі спиною", - наголосила Ілона.

Ілона Гвоздьова в лікарні / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, днями хореографиня поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Танцівниця відчувала поколювання в ключиці, через що вона не могла нормально поворухнути лівою рукою. Утім, з часом стан знаменитості погіршився.

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