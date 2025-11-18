В Instagram Остапчука з'явилась інформація про його розлучення: дружина ведучого зробила шокувальну заяву

Володимир Остапчук із дружиною / © instagram.com/poka.tya

На сторінці українського ведучого Володимира Остапчука з'явилась інформація про його нібито розлучення. Дружина шоумена – блогерка Катерина Поплавська – шокувала подробицями.

Обраниця ведучого у своєму Telegram поділилась, що прокинулась вночі, аби погодувати сина. Водночас на акаунті Володимира Остапчука була дивна активність. Все б нічого, але це була справа рук не шоумена, адже він спав. Катерина Полтавська говорить, що чоловікові зламали сторінку.

"Вові зламали Instagram. Точніше не знаю, як це назвати. У нього не було двофакторної автентифікації. Тобто зайти могла людина, яка могла підібрати пароль", - ділиться блогерка.

Невідомі, які зламали акаунт Остапчука, вочевидь, хотіли серйозно насолити і йому, і його дружині. Річ у тім, що вони виклали дописи, що нібито пара розлучається, при цьому полили брудом Катерину. Полтавська переконана, що сторінку ведучого зламали спеціально, аби зганьбити їх як подружжя.

Допис дружини Володимира Остапчука

"Бачу, що Вова мене позначив. Заходжу, а там у сторіз про те, що він зі мною розлучається. І ще купа лайна. Це був нетиповий злом блогера. Людина мала мету зганьбити саме нас як пару і писала в стилі того, що пишуть на форумах хейтери про мене", - заявила Полтавська.

Допис дружини Володимира Остапчука

Окрім цього, згодом невідомі видалили спільні дописи подружжя, а також відписали їх одне від одного в Instagram. Пара наразі намагається з'ясувати, чиїх це рук справа. А тим часом сторінка Володимира Остапчука недоступна.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Полтавська хизувалась новою коштовною обручкою, яку їй подарував чоловік. Обраниця ведучого також заговорила про їхнє весілля.