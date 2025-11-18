- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 769
- Час на прочитання
- 2 хв
В Instagram Остапчука з'явилась інформація про його розлучення: дружина ведучого зробила шокувальну заяву
Обраниця шоумена здивувала, як їхній парі намагаються насолити.
На сторінці українського ведучого Володимира Остапчука з'явилась інформація про його нібито розлучення. Дружина шоумена – блогерка Катерина Поплавська – шокувала подробицями.
Обраниця ведучого у своєму Telegram поділилась, що прокинулась вночі, аби погодувати сина. Водночас на акаунті Володимира Остапчука була дивна активність. Все б нічого, але це була справа рук не шоумена, адже він спав. Катерина Полтавська говорить, що чоловікові зламали сторінку.
"Вові зламали Instagram. Точніше не знаю, як це назвати. У нього не було двофакторної автентифікації. Тобто зайти могла людина, яка могла підібрати пароль", - ділиться блогерка.
Невідомі, які зламали акаунт Остапчука, вочевидь, хотіли серйозно насолити і йому, і його дружині. Річ у тім, що вони виклали дописи, що нібито пара розлучається, при цьому полили брудом Катерину. Полтавська переконана, що сторінку ведучого зламали спеціально, аби зганьбити їх як подружжя.
"Бачу, що Вова мене позначив. Заходжу, а там у сторіз про те, що він зі мною розлучається. І ще купа лайна. Це був нетиповий злом блогера. Людина мала мету зганьбити саме нас як пару і писала в стилі того, що пишуть на форумах хейтери про мене", - заявила Полтавська.
Окрім цього, згодом невідомі видалили спільні дописи подружжя, а також відписали їх одне від одного в Instagram. Пара наразі намагається з'ясувати, чиїх це рук справа. А тим часом сторінка Володимира Остапчука недоступна.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Полтавська хизувалась новою коштовною обручкою, яку їй подарував чоловік. Обраниця ведучого також заговорила про їхнє весілля.