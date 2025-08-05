Ірина Білик

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В української співачки Ірини Білик помер рідний брат Сергій, який страждав від психічного розладу.

Цю інформацію повідомили одразу декілька джерел виданню Oboz.ua. Чоловік помер у понеділок, 4 серпня. Тіло 46-ріного Сергія знайшли в його власній квартирі.

Сама ж Ірина Білик наразі не робила жодних заяв. Артистка ані підтверджує цю інформацію, ані спростовує її.

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Ірина Білик

Зазначимо, брат Ірини Білик страждав від психічного розладу. Артистка вперше про це розповіла 2021 року на проєкті "Мій секрет". До цього виконавиця приховувала цю інформацію, адже її мама, якої не стало 2020 року, не хотіла, аби про це хтось знав. Після смерті Ганни Яківни Ірина Білик разом із іншим братом Юрієм піклувалася про Сергія. 2021 року Ірина Білик зізналась, її рідна людина ніколи не працювала, адже просто не може цього робити. Тож, виконавиця його утримувала. Також Білик тоді говорила, що вже протягом п'яти років Сергій взагалі не виходив із квартири. Родина сподівалася, що чоловік одужає, але цього так і не сталося.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер легендарний реслер та актор Галк Гоган. Нещодавно західна преса розкрила причину смерті знаменитості, а також розповіла про тяжкий діагноз, який він приховував.