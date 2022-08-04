В Іспанії елітне авто російської блогерки обмалювали червоною фарбою - відео

У місті Аліканте, Іспанія, місцеві показали своє ставлення до росіян, які підтримують війну в Україні.

Зокрема, елітне авто російської блогерки Влади Ховової обмалювали червоною фарбою. Ролик, де видно, як блогерка показує свою автівку, опублікували в Telegram-каналі "Боже, яке кончене!".

На Range Rover невідомі намалювати червоною фарбою лінію вздовж всього авто, а також закреслили російські номера та триколор.

На відео Влада скаржиться на русофобію та також погрожує тим, хто це зробив. Окрім цього, блогерка зібралася писати заяву до поліції.

"Хочу бути толерантною, але вибачте. Я, бл*дь, знайду вас, с*ки", - заявила росіянка.

Та згодом Влада, замість того, аби шукати винуватця, просто вимивала своє авто від фарби.

Нагадаємо, нещодавно ведуча та авторка проєкту "Знайти своїх" Катерина Осадча висміяла росіян, які вважають, що Сонце обертається навколо Землі.

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