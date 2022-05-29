В Ізраїлі активісти скасували концерти Олени Ваєнги, яка молилася за здоров'я Путіна

Активісти скасували концерти в Ізраїлі російської співачки Олени Ваєнги, яка палка прихильниця президента РФ Путіна.

Так, від 31 травня до 4 червня виконавиця мала відіграти чотири концерти в різних містах. Втім, активісти засипали листами концертні майданчики з вимогою, щоб виступи не відбулися.

Про це написала Анна Жарова на своїй сторінці у Facebook.

"У нас знову вийшло! Концерти Олени Ваєнги скасували. Не продюсер, а зали, в які ми надіслали листа з проханням переглянути своє рішення! Ваші дзвінки, листи, репости відіграли важливу роль! Коли наступний концерт незрозуміло, перевірити можуть лише ті, хто купив квитки. Але це ще одна наша маленька перемога над російськими пропагандистами!» – зазначила активістка.

Зауважимо, що Олена Ваєнга в інтерв'ю Собчак розповіла, що переживає за Володимира Путіна та молиться за його здоров'я. Також артистка заявляла, що лише його бачить президентом Росії і не знає, "що буде з її країною, коли його не стане".

Нагадаємо, MamaRika повернулася до будинку під Києвом і показала, як її домівка постраждала від окупантів. Попри те, що родині співачки, можна сказати, пощастило і російські загарбники не залізли до їхнього помешкання, втім у будинку від вибухової хвилі потріскалися вікна.

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