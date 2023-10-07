В Ізраїлі зник зв'язок з американською зіркою, який мав виступати в Тель-Авіві

З відомим американським співаком Бруно Марсом, який сьогодні, 7 жовтня, мав виступати в Тель-Авіві, Ізраїль, зник зв'язок.

Після того, як бойовики сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами, команда виконавця скасувала його виступ. Втім, сам артист, який перебуває наразі в Ізраїлі, не виходить на зв'язок з шанувальниками.

Марс жодним чином не прокоментував вторгнення ХАМАС до Ізраїлю. Остання публікація в його Instagram датована 5 жовтня – 4 жовтня артист дав вперше концерт в Тель-Авіві у парку Ха-Яркон. І саме тут сьогодні він мав виступити вдруге.

Бруно Марс мав виступити в Ізраїлі / Фото: instagram.com/brunomars

Тим часом шанувальники під останньою публікацією Бруно Марса в фотоблогу прохають його відповісти їм, бо вони дуже хвилюються:

Ви повинні стояти з нами. Ви тут, на нашій великій землі. У вас є сила показати своїм шанувальникам, через що ми проходимо, а тепер і ви

Дуже шкода, що вам доводиться переживати всю цю драму просто зараз під час вашого візиту сюди, в Ізраїль, ми дуже любимо вас, будьте обережні

Будь ласка, дайте знати, що з вами все гаразд!

Нам шкода, що вам доводиться бути свідком цієї війни, Бруно, сподіваюся, що з вами все добре

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня по Ізраїлю було завдано ракетного удару зі сторони сектору Газа, до країни проникли палестинські військові. Палестинське бойове угруповання ХАМАС взяло на себе відповідальність за напад, а його збройне крило заявило, що запустило 5 тисяч ракет за 20 хвилин.

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