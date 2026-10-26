В обіймах Бражка та з сином біля каміна: Даша Квіткова показала осінній відпочинок родини

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

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Українська блогерка Даша Квіткова показала, як провела осінні вихідні за Києвом із коханим-футболістом Володимиром Бражком і сином Левчиком, та поділилася затишними сімейними кадрами.

Блогерка вирушила з найріднішими за місто, де вони насолоджувалися спокоєм серед осінньої природи. Для відпочинку родина обрала будинок із панорамними вікнами та каміном. Квіткова показала ніжні моменти з футболістом Володимиром Бражком. Також вона провела час із сином від попереднього шлюбу з ведучим Нікітою Добриніним. На світлинах можна побачити домашні образи, прогулянки подвір’ям і неспішні ранки з чашкою в руках. А один із вечорів вони, схоже, присвятили сімейному кіноперегляду.

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Даша Квіткова з Володимиром Бражком / © instagram.com/kvittkova

На одному з кадрів Даша ніжно обіймає коханого за шию, сидячи біля вікна. Володимир у сірому худі пригортає її до себе, створюючи атмосферу особливого домашнього затишку. Сама блогерка також показала, як починала ранок у світлій піжамі з чашкою в руках, споглядаючи осінні дерева за вікном.

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Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Окрему частину фотодобірки Квіткова присвятила синові. Разом із Левчиком вона гуляла подвір’ям, де хлопчик усміхався мамі в теплій куртці та шапці. Для прогулянки Даша обрала світлий світшот, джинсову жилетку, вільні чорні штани й кросівки. На іншому фото хлопчик позував біля дверей, а блогерка тримала букет яскравого осіннього листя.

Даша Квіткова з сином / © instagram.com/kvittkova

Син Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Ще один кадр переніс підписників у вечірню атмосферу будинку. Левчик у піжамі з динозаврами вмостився на столику неподалік запаленого каміна. На екрані телевізора тим часом був відкритий пошук фільмів про Гаррі Поттера — ймовірно, родина обирала стрічку для спільного перегляду.

Син Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова розкрила правду про аліменти від ексчоловіка Нікіти Добриніна й чому не отримує їх на сина.

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