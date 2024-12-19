В однорічної доньки Саші Бо сталася зупинка дихання: "Найстрашніший день мого життя"

В однорічної доньки популярної української блогерки-мільйонниці Саші Бо сталася зупинка дихання.

Маленька Віра напередодні захворіла. У дівчинки піднялася висока температура, а саме за 39. Як виявилося, це може спричинити фібрильні судоми і навіть зупинку дихання, що й сталося у донечки блогерки. Саша Бо говорить, що їй довелося вперше в житті робити штучне дихання своїй крихітній дитині.

Саша Бо з донькою потрапила до лікарні / Фото: instagram.com/sashaabo

Після пережитого блогерка говорить, що батьки просто зобов'язані мати в аптечці препарати, що знижують температуру та розслабляють м'язи. Також необхідно вміти надавати першу допомогу при зупинці дихання. А головне – зберігати спокій.

Саша Бо з донькою потрапила до лікарні / Фото: instagram.com/sashaabo

"Вчора (18 грудня – прим. ред.) був найстрашніший день мого життя, вже все позаду. Висока температура в дітей може спровокувати фібрильні судоми і навіть зупинку дихання. Батьки мають мати в аптечці необхідні препарати, щоб негайно збити температуру та розслабити м'язи (якщо є освіта). Кожен з батьків зобов'язаний вміти надавати першу невідкладну допомогу при зупинці дихання. Я вперше в житті робила штучне дихання своїй дитині. Я не знаю, як забути вчорашній день, якщо він поділив моє життя на до і після", - поділилася блогерка.

Саша Бо з донькою потрапила до лікарні / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо звернулася до батьків та наголосила, якщо у дитини висока температура, яка не збивається, а лише підіймається, то необхідно негайно викликати "швидку". Також знаменитість зазначила, що медики можуть довго їхати, тож у такому разі необхідно самому одразу везти дитину до лікарні та не гаяти жодної хвилини.

Саша Бо з донькою потрапила до лікарні / Фото: instagram.com/sashaabo

"Якщо температура важко збивається і продовжує рости - одразу набирайте 103 і охолоджуйте дитину. Холодні компреси, під холодну воду, вийдіть на вулицю. Будьте готові до того, що "швидка" може їхати 30 хвилин! Тому сідайте в машину і сигнальте безперестанку! Нас пропускали, ніби все розуміли. Їдьте або біжіть до найближчої станції "швидкої", там продовжать надавати невідкладну допомогу і з сиренами довезуть вас до найближчої лікарні", - наголосила блогерка.

Саша Бо з донькою потрапила до лікарні / Фото: instagram.com/sashaabo

Наразі Саша Бо лежить в одній із дитячих лікарень Івано-Франківська. Блогерка говорить, що донечка почувається вже значно краще. Їх вже перевели з реанімації до стаціонару.

"Нас перевели з реанімації до стаціонару, у Вірочки все чудово по аналізах і вона прекрасно почувається. Все минулось без наслідків. Дякую за добрі слова!" – поділилася блогерка.

Саша Бо з донькою потрапила до лікарні / Фото: instagram.com/sashaabo

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