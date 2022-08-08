В "Охматдиті" показали зворушливі знімки зустрічі голлівудської акторки Джессіки Честейн з дітлахами

Голлівудська артистка Джессіка Честейн під час свого візиту до України зустрілася з дітлахами, які лікуються у столичному "Охматдиті".

Загалом, знаменитість познайомилася з маленькими українцями, які нині перебувають у лікарні. Там були дітки й з тимчасово окупованого Херсона, й з Харкова, й з Одеси.

Джессіка Честейн зустрілася з дітьми в "Охматдиті" / Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt

Джессіка Честейн зустрілася з дітьми в "Охматдиті" / Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt

В "Охматдиті" Джессіка Честейн підтримала 6-річну дівчинку, що втратила ногу через ворожий снаряд, який влучив просто до кімнати, де ховалася родина. Також голлівудська знаменитість завітала до трьох родин-переселенців, діти яких лікуються у закладі. Акторка прийшла не з пустими руками, а з подарунками. Дітлахи, своєю чергою, дякували гості, малювали їй малюнки та ділилися смаколиками.

Джессіка Честейн зустрілася з дітьми в "Охматдиті" / Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt

Джессіка Честейн зустрілася з дітьми в "Охматдиті" / Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt

"Ми завжди раді бачити гостей у нашій лікарні. Шкода, що приводом для візиту зараз є війна. Проте ми хочемо, аби весь світ знав, що відбувається в Україні зараз: щодня гинуть люди, страждають діти. Нам необхідна допомога усього світу, аби побороти ворога", - йдеться в повідомленні "Охматдиту".

Нагадаємо, під час свого візиту до України Джессіка Честейн відвідала Київ та розбомблений війною Ірпінь. Також вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

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