В окопі та з автоматом: "Бумбокс" показав один день Андрія Хливнюка з передової

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк з початком повномасштабного вторгнення рф до України мобілізувався і захищає нашу країну на передовій.

Андрій Хливнюк став патрульним поліцейським батальйону ТОР (тактико-оперативне реагування) у складі підрозділу Софія Управління Патрульної поліції у місті Києві.

Тепер фронтмен гурту "Бумбокс" пілот ударного дрона, який називається Punisher. "Завдання дуже прості: розвідка дає нам цілі, і ми ці цілі знешкоджуємо. От і все", – розповідав Хливнюк, пише vikna.tv.

Андрій Хливнюк під час бойового завдання / Фото: instagram.com/boomboxfamily

Андрій Хливнюк під час бойового завдання / Фото: instagram.com/boomboxfamily

Фото: instagram.com/boomboxfamily

А днями на сторінці "Бумбокс" у Instagram з'явилося декілька кадрів, зроблених на передовій. Автором знімків виступив Стас Гуренко – фотограф та режисер, який раніше зняв декілька кліпів для "Бумбокс".

Андрій Хливнюк під час бойового завдання / Фото: instagram.com/boomboxfamily

Гуренко зафільмував один день з життя Хливнюка на передовій під час бойового завдання. На промовистих фото музикант зображений в окопі, з автоматом, у машині. Також на знімку присутній ударний дрон Punisher, яким управляє Хливнюк.

Ударний дрон Punisher / Фото: instagram.com/boomboxfamily

Андрій Хливнюк під час бойового завдання / Фото: instagram.com/boomboxfamily

"Стас Гуренко з'їздив до хлопців та привіз цікавих фотографій. До речі, біла пташка на фото - той самий Punisher", - йдеться в описі під фото.

Андрій Хливнюк під час бойового завдання / Фото: instagram.com/boomboxfamily

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