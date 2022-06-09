В окупованому Алчевську Джонні Деппа та Ештона Кутчера видали за героїв СРСР

В окупованому Алчевську Джонні Деппа та Ештона Кутчера видали за героїв СРСР

Російські окупанти, схоже, полюбляють вигадувати нових героїв-фронтовиків Радянського Союзу.

Раніше вони зарахували до фронтовиків американських грабіжників Бонні та Клайда. Цього ж разу за героїв СРСР видали голлівудських акторів Джонні Деппа та Ештона Кутчера.

Як повідомив користувач Facebook Павло Диба, в окупованому Алчевську, Луганська область, з'явилися банери, на яких зображені світові знаменитості. Окупаційна влада видала акторів з Голлівуду за захисників міста: "Алчевці – герої Радянського ордену Слави", - написано на банеру.

Фото: Павло Диба/Facebook

До речі, на відміну від історії про "фронтовиків" Бонні та Клайда, цього разу окупанти краще підготувалися. Вони відредагували у фотошові світлини американських акторів та одягли їх у радянську форму. Разом з тим, окупанти й вигадали для Джонні Деппа та Ештона Кутчера нові імена - "Бабанін Микола Андрійович" та "Липовенко Петро Миколайович", відповідно.

Фото: Павло Диба/Facebook

Нагадаємо, 9 травня у Росії на головному пропагандистському "Першому каналі" показали знамениту на весь світ пару американських грабіжників Бонні та Клайда. Пропагандисти РФ видали їх за ветеранів Другої світової війни.

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