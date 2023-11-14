В Олега Винника відреагували на чутки, що він повертається на сцену та даватиме концерти

У Мережі подейкують, що виконавець за кордоном планує дати благодійні виступи на підтримку ЗСУ.

У команді співака Олега Винника прокоментували чутки, що музикант планує повертатися на сцену та давати концерти на підтримку ЗСУ за кордоном.

Інформацію про виступи артиста поширив блогер Богдан Беспалов, пославшись на близьке оточення Винника. За його словами, в музиканта нібито серйозні проблеми з фінансами, тому, аби заробити, він планує організувати концерти за кордоном, оголосивши їх благодійними.

Олег Винник

"Зараз Олег Винник, маючи великі фінансові проблеми, з оновленим складом своєї команди ламає голову, як саме він може оголосити європейський тур і виступати за кордоном, підзаробити грошенят для свого красивого життя. Все це буде під соусом допомоги Збройним силам України", - говорить Беспалов.

У команді Олега Винника вже відреагували на ці чутки. Голова офіційного фан-клубу виконавця та його представниця Валерія Барон у коментарі "Музвару" запевнила, якщо артист організовуватиме концертний тур, то повідомить це особисто. Судячи з відповіді, співак поки не планує жодних концертів.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Олег Анатолійович не коментує пліток і чуток. Як тільки буде підготовка до туру, ЗМІ дізнаються про це безпосередньо від нього. Від самого початку війни Олег допомагає ЗСУ власними силами і власними коштами", - прокоментувала Валерія Барон.

Нагадаємо, Олег Винник майже не з'являється в інформаційному просторі. Однак нещодавно його приятель Петро Мага розповів, як музиканта пограбували за кордоном, вкрали велику суму коштів та навіть погрожували розправою.

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