В Олександра Скічка та Єлизавети Юрушевої народилася дитина – фото

Український пародист, нинішній очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко та його дружина, бізнесвумен Єлизавета Юрушева стали батьками.

У подружжя народилася донечка. Радісною звісткою політик поділився у своєму Telegram-каналі.

Новоспечений татусь розмістив фото, на якому дівчинка тримається крихітною ручкою за маму.

t.me/AleksandrSkichko

"Ми з України! Сьогодні вночі на одну українку стало більше!" – прокоментував подію Скічко.

Відомо, що Юрушева народжувала за кордоном.

Нагадаємо, для Єлизавети та Олександра новонароджена дівчинка стала першою спільною дитиною. Бізнесвумен виховує сина Даніеля та доньку Наталію від попередніх стосунків.

Про вагітність Юрушева оголосила у лютому.

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