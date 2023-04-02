В Олени Шоптенко захворів 4-річний син: "Ми звернулися до швидкої"

Українська хореографиня Олена Шоптенко поділилася, що її 4-річний син захворів.

Танцівниця, яка вже рік проживає в Австрії, поділилася, що Олексію довелося викликати швидку допомогу. Зокрема, хлопчика мучить висока температура та кашель. Лікар, який оглядав сина Шоптенко запевнив, що Олексій підхопив вірус.

"Тут (в Австрії – прим. ред.) є поняття швидкої, де працюють парамедики і окремо виклик лікаря додому в надзвичайних випадках. Через те, що на лікаря потрібно було чекати близько години, ми все ж таки звернулися до швидкої. Я переживала, щоб не було запалення легень, враховуючи сильний кашель і те, що таке вже третій раз. Вони поміряли сатурацію, послухали дитину, було все норм, тож у лікарню не поїхали. А потім все ж таки приїхав лікар і вже проговорив, що це вірус, і виписав все необхідне", - поділилася Олена.

Олена Шоптенко з сином / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Утім, хвороба сина Олени виявилася більш серйозною. Тож нині Шоптенко з лікарями з'ясовує, що підкосило здоров'я 4-річного хлопчика.

"Минуло ще трохи часу, і все виявилося не так просто. Продовжуємо розбиратися", - зазначила Олена.

Олена Шоптенко з сином / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Нагадаємо, нещодавно танцівниця опублікувала рідкісні знімки зі своїм 4-річним сином. Шоптенко показала, як проводить час із хлопчиком.

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