- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 738
- Час на прочитання
- 2 хв
В онкохворої Джессі Джей погіршився стан: 37-річна співачка опинилася в лікарні
Джессі Джей розповіла, що мусила негайно звертатися за допомогою до лікарів. Артистка зізналась, що саме її непокоїть.
Популярна британська співачка Джессі Джей, яка лікується від раку, потрапила до лікарні.
Шість тижнів тому 37-річна виконавиця перенесла операцію з видалення молочних залоз. Артистка ділилася, що почувається добре і метастазів немає. Проте зараз Джессі Джей у своєму Instagram розповіла, що її стан погіршився. Була підозра, що у співачки тромб у легені.
"Через шість тижнів після операції я знову опинився в тій самій палаті, що й після операції. Не очікувала і не планувала. У мене досі є симптоми, які вказували на тромб у легені. Дякувати Богу, це не тромб", - поділилася артистка.
Врешті, виявилося, що Джессі Джей турбує інфекція. Наразі лікарі з'ясовують подробиці. Також знаменитості важко дихати через рідину в легенях. Тим не менш, співачку вже відпустили додому, де вона продовжуватиме своє лікування.
"Вони провели багато аналізів, які зрештою показали, що в мене інфекція (досі намагаюся з'ясувати, яка саме) і трохи рідини в легенях. Мені важко дихати, але мене виписали (я ненавиджу бути в лікарні), і я продовжуватиму обстеження амбулаторно", - додала співачка.
Зазначимо, ще на початку червня Джессі Джей зізналась, що бореться з раком грудей. Співачці вже видалили пухлину. Наразі вона продовжує лікуватися та відновлюється після хірургічного втручання. Джессі Джей довелося поставити на паузу свою музикальну кар'єру.