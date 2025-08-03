В онкохворої Джессі Джей погіршився стан: 37-річна співачка опинилася в лікарні

Джессі Джей / © instagram.com/jessiej

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Популярна британська співачка Джессі Джей, яка лікується від раку, потрапила до лікарні.

Шість тижнів тому 37-річна виконавиця перенесла операцію з видалення молочних залоз. Артистка ділилася, що почувається добре і метастазів немає. Проте зараз Джессі Джей у своєму Instagram розповіла, що її стан погіршився. Була підозра, що у співачки тромб у легені.

"Через шість тижнів після операції я знову опинився в тій самій палаті, що й після операції. Не очікувала і не планувала. У мене досі є симптоми, які вказували на тромб у легені. Дякувати Богу, це не тромб", - поділилася артистка.

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Джессі Джей у лікарні / © instagram.com/jessiej

Врешті, виявилося, що Джессі Джей турбує інфекція. Наразі лікарі з'ясовують подробиці. Також знаменитості важко дихати через рідину в легенях. Тим не менш, співачку вже відпустили додому, де вона продовжуватиме своє лікування.

"Вони провели багато аналізів, які зрештою показали, що в мене інфекція (досі намагаюся з'ясувати, яка саме) і трохи рідини в легенях. Мені важко дихати, але мене виписали (я ненавиджу бути в лікарні), і я продовжуватиму обстеження амбулаторно", - додала співачка.

Зазначимо, ще на початку червня Джессі Джей зізналась, що бореться з раком грудей. Співачці вже видалили пухлину. Наразі вона продовжує лікуватися та відновлюється після хірургічного втручання. Джессі Джей довелося поставити на паузу свою музикальну кар'єру.