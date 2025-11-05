В оскароносного Кірана Калкіна народилася третя дитина

Кіран Калкін / © Associated Press

Оскароносний американський актор Кіран Калкін втретє став батьком.

Про майбутнє поповнення в родині артист та його дружина Джезз Чартон оголосили ще в вересні. А нині ж стало відомо, що в подружжя народилося маля. Щоправда, Кіран Калкін та його обраниця тримали цю новину в таємниці. Про поповнення в родині артиста випадково проговорилась його колега за серіалом "Спадкоємці", акторка Сара Снук у коментарі Access Hollywood.

Щоправда, коли саме у подружжя народилося маля – лишається таємницею, так само як і стать та ім'я дитини.

Кіран Калкін із дружиною

Зазначимо, Кіран Калкін та Джезз Чартон від 2013 року перебувають у шлюбі. У пари вже є двоє дітей – 6-річна донька Кінзі та 4-річний син Вайлдер. У вересні цього року стало відомо, що подружжя стане багатодітними батьками. А це ж стало відомо, що маля пари вже з'явилось на світ.

