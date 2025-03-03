В оточенні Дмитра Комарова прокоментували його розлучення з дружиною: "Ще влітку в них все було добре"

В оточенні українського ведучого та журналіста Дмитра Комарова прокоментували його розлучення з дружиною Олександрою Кучеренко.

Прихильників зіркового подружжя сколихнула новина, що пара подала документи на розірвання шлюбу. Ініціатором розлучення став ведучий. Він 1 січня подав позов до суду. Наразі ані Комаров, ані Кучеренко не коментують своє розлучення та не розкривають, що ж між ними сталося.

Редакція сайту ТСН.ua зверталася до пресслужби ведучого. Однак і там відмовилися давати бодай якісь коментарі на цю тему. Тож, ми звернулися до друзів Комарова та Кучеренко. В оточенні пари також здебільшого відмовлялися озвучувати будь-які подробиці. Друзі ще поки що подружжя лиш зазначили, що були не менш шоковані цією новиною, аніж їхні прихильники. Як говорять в оточенні Комарова та Кучеренко, ще влітку між ними все було добре.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

"Чесно кажучи, ми всі шоковані цією новиною, бо ще влітку у них все було добре. Насправді якщо це дійсно правда, то це сумна новина", - сказав один зі знайомих пари, який попросив не озвучувати своє ім'я.

Зазначимо, Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко прожили в шлюбі шість років. Вже тривалий час ходили плітки про їхнє розлучення, а днями стало відомо, що це таки правда. За даними з реєстру содових справ, 1 січня Комаров подав документи на розірвання шлюбу. Що стало причиною такого рішення – невідомо.

Читайте також: