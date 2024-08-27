В оточенні Лопес розповіли, як вона тяжко переживає розрив з Аффлеком: "Не хотіла розлучення"

Виконавиця після подання документів на розрив шлюбу не дає жодних коментарів та не з'являється на публіці.

В оточенні американської співачки Дженніфер Лопес розповіли, як вона тяжко переживає розлучення з голлівудським актором Беном Аффлеком.

Артистка після подання документів на розірвання шлюбу не з'являється на публіці та не дає жодних коментарів. Інсайдер розповів виданню Page Six, що виконавиця насправді тяжко переживає розрив з чоловіком. За його словами, Лопес хотіла зберегти шлюб, однак Аффлек своєю поведінкою не дав їй іншого вибору.

"Для неї було неймовірно тяжко, що Бен вирішив відсторонитися від їхнього шлюбу і продовжити життя, залишивши її позаду. Вона не хотіла розлучення. Вона хотіла розібратися. Вони люблять одне одного. Дженніфер не з тих, хто просто здасться. Для неї було майже тортурою очікувати", - говорить інсайдер.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Тим не менш, за словами інсайдера, попри почуття до актора, співачка відчуває полегшення. Також поруч із зіркою нині її рідні та близькі, які підтримали рішення про розлучення і оточили Лопес любов'ю та опікою.

"Її сім'я та друзі погоджуються, що це було правильне рішення", - додав інсайдер.

Нагадаємо, нещодавно джерело розповіло, хто винний у розлученні Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Також стало відомо, як зірки Голлівуду відчайдушно намагалися врятувати шлюб.

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