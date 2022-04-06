В родині ведучого Андрія Бєднякова сталося горе: "Путін забрав у мене найцінніше"

У шоумена померла мама.

Український ведучий, уродженець Маріуполя Андрій Бєдняков повідомив про горе у його родині – не стало мами знаменитості.

Про це шоумен розповів у своєму фотоблогу. Він запостив архівну чорно-білу світлину близької людини та розповів, як війна забрала у нього маму. Коли російські війська окупували місто, мати і сестра Беднякова опинилися заблокованими у Маріуполі:

"Мами не стало. Важко писати, але я це зроблю. За час війни я розмовляв із сестрою двічі. По хвилині. Коли вони нарешті змогли, виїхати - мені зателефонували родичі. Я зрадів. Але потім зателефонувала сестра і сказала, що мама у комі… "Вона вже у комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з'явилася можливість , ми поїхали ... я не хотіла ховати маму біля під'їзду ... Як це робили інші" – розповів Андрій.

Мама Андрія Бєднякова / instagram.com/biedniakov

Він також розповів, що з початком війни мама слабшала з кожним вибухом, жінка хворіла, проте, за словами Бєднякова, якби не війна, мама б ще жила:

"Рускій мір" - гірше за найстрашнішу хворобу. Гірше раку та альцгеймера. Ця ідеологія та армія тягне на той світ швидше. Страшно те, що я не зможу навіть попрощатися з мамою. Адже я доїхав би до найближчого посту. Але я впевнений, що рано чи пізно – я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території знову висітиме український прапор. Путін забрав у мене найрідніше. У мене та ще у тисяч українців. але ми обов'язково дочекаємось…" – сказав Бєдняков.

Також він звернувся до своїх російських колег і попросив їх не писати йому зі своїми співчуттями:

"Я не хотіла ховати маму біля під'їзду. Як робили інші"… Нехай ця фраза з'являється щоразу у вашій голові, мої російські "друзі-мовчуни", коли згадуєте про мене! Не здумайте мені писати!".

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