В учасника "Голосу країни-13" через неприємну ситуацію ледь не зірвався виступ

На сцену "Голосу країни-13" вийшов учасник команди Наді Дорофєєвої – Едгар Єнокян, аби взяти участь у вокальному "кросбатлі".

Однак, виступ вокаліста міг зірватися. Річ у тім, що в Едгара виникли проблеми з голосовими зв'язками. Виконавець навіть не міг репетирувати, тож його виступ на сцені був під питанням.

"Взагалі, мені на етапі репетицій не можна співати, бо в мене така професійна хвороба людей, які займаються музикою. У мене натерлися зв'язки, це називається "співочі вузлики". У мене сідає голос, починає хрипіти. Коли я дізнався про цю штуку, я подумав, що все, більше ніколи в житті не заспіваю. Це дуже дивне відчуття. Ти намагаєшся зробити так, як ти завжди робиш голосом, а воно не працює", - поділився учасник.

Едгар Єнокян / Фото: скриншот з відео

Врешті Едгар вийшов на сцену та заспівав хіт Наді Дорофєєвої "Кохаю, але не зовсім" у власній інтерпретації. Наставниця оцінила виступ свого підопічного та зазначила, що він на відмінно заспівав її трек, попри проблеми з голосом.

"В Едгара зараз дуже серйозна проблема зі зв'язками. Ми мали змогу порепетирувати цю пісню два рази на сцені і один раз із педагогами з вокалу. Він подумки вчив мелодію, яку він змінив під себе. Це було неймовірно складно. Ти мій герой, я дуже хвилювалася. Але ти настільки харизматичний, ти настільки щирий. Я дуже тобою пишаюся", - прокоментувала виступ Едгара Надя Дорофєєва.

Однак, на жаль, учаснику таки не вдалося пройти у фінал. Конкурентці Едгара Єнокяна – Галині – більше вдалося переконати глядачів.

Дивіться "Голос країни-13" на каналі "1+1 Україна" щонеділі о 21:00.

Читайте також: