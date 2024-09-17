В Україні розпочали приймати заявки на нацвідбір на "Євробачення-2025": як стати учасником

В Україні офіційно стартувала підготовка до міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Артисти вже можуть подавати заявки на участь у Національному відборі.

Як повідомляє "Суспільне мовлення", подати свою кандидатуру на участь у нацвідборі можна протягом двох місяців – від 17 вересня до 10 листопада. Задля цього потрібно заповнити форму на сайт eurovision.ua.

Організатори нацвідбору обіцяють, що лонглист учасників, до якого потраплять 9 фіналістів, оприлюднять до 20 грудня. Останнього фіналіста оберуть глядачі. Повний список фіналістів нацвідбору, який планують провести в лютому 2025 року, оголосять до 17 січня 2025 року.

Вже можна подати заявку на участь у нацвідборі на "Євробачення-2025" / Фото: corp.suspilne.media

Цьогорічна продюсерка Національного відбору, співачка Тіна Кароль, вже прокоментувала старт подач заявок. Артистка закликала учасників не боятися експериментувати та подавати навіть декілька пісень. Утім, виконавиця звернула увагу, що трек має бути без плагіату, не народним та раніше ніде не представленим. Тривалість композиції – 3 хвилини.

"Важливо, що один артист може подати кілька пісень: дві, три або навіть чотири. Їх можна подавати навіть у демоверсіях. Експериментуйте! Ви також можете подати одну пісню в різних варіантах. Але є важливі критерії відбору: це мають бути оригінальні авторські пісні. Треки, створені на основі інших композицій, — не приймаються. Народні пісні — не приймаються. Пісні, які вже були опубліковані, навіть якщо це всього 10 секунд, — не приймаються. І пам'ятайте, що хронометраж пісні має складати 3 хвилини", - прокоментувала Кароль.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, тим часом вже є країна, яка обрала представника на "Євробачення-2025". Від Кіпру поїде на конкурс співак, який знімався в серіалі "Ейфорія".

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