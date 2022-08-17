В Україні стартував прийом заявок на нацвідбір на "Євробачення-2023": які умови та хто став музпродюсером конкурсу

В Україні оголосили про початок прийому заявок на участь у нацвідборі на пісенний конкурс "Євробачення-2023".

Суспільне Мовлення оголосило про початок прийому заявок на участь у нацвідборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023".

Заявки прийматимуть до 15 жовтня 2022 року, їх можна подати, заповнивши форму на сайті.

Як і в попередні роки, до участі у "Євробаченні" допускаються сольні виконавці або гурти, які вже існують чи створені спеціально для участі в нацвідборі. Як раніше обіцяли організатори нацвідбору, цьогоріч склад і журі фіналу нацвідбору, і національного журі для міжнародного конкурсу "Євробачення" визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування.

Зазначимо, що мова пісні може бути будь-яка, крім мови держави-агресора.

Фінал нацвідбору на "Євробачення-2023" відбудеться у грудні в Києві. Переможця оголосять під час трансляції фіналу у прямому ефірі телеканалів Суспільного та на діджитал-платформах Суспільного.

Окрім того, вже стало відомо ім'я й музичного продюсера нацвідбору. Почесну місію довірили українському музиканту, лідеру гурту Pianoбой Дмитру Шурову:

Я" радий можливості працювати музичним продюсером цьогорічного відбору. Я хочу, щоб Європа почула і побачила сучасного українського музиканта, який є частиною світового музичного контексту. Я знаю, що такі люди в нас є, і, хоча зараз творити дуже важко, я запрошую і закликаю музикантів усіх стилів та жанрів терміново братись за улюблений інструмент і долучатись до відбору", - сказав Шуров.

Дмитро Шуров

Як відомо, на "Євробаченні-2022" у Турині, Італія перемогу здобув український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Втім, організатори конкурсу, Європейська мовна спілка, заявили, що в Україні не може бути проведено конкурс, оскільки "не всі умови можуть бути виконані".

Зі свого боку, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не згодна з таким рішенням та вимагав додаткових перемовин. Ткаченко підготував звернення до ЄМС, втім, організатори не змінили свого рішення. У результаті, Європейська мовна спілка, Суспільне та ВВС домовилися провести конкурс у Великій Британії, але від імені України.

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