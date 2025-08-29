В Україні відреагували на скандал довкола Венеційського кінофестивалю через російський прапор

Венеційський кінофестиваль / © Getty Images

На 82-му Венеційському кінофестивалі спалахнув скандал через появу російського триколора серед прапорів країн-учасниць.

Стяг країни-агресора вивісили над головним входом та червоною доріжкою, поруч з українським прапором.

Особливо різко відреагувала російська художниця Катерина Марголіс, яка мешкає у Венеції та підтримує Україну. Вона назвала розміщення символу держави, що щодня чинить воєнні злочини, "ганьбою та небезпечним трендом, коли культуру використовують для виправдання злочинів".

"Кінофестиваль у Венеції, це ганьба, цей фашистський російський прапор біля входу", — заявила мисткиня.

Венеційський кінофестиваль / © Associated Press

На інцидент відреагували Міністерство закордонних справ та Міністерство культури України. У спільній заяві відомства закликали організаторів негайно прибрати російський прапор, наголосивши, що під ним сьогодні триває війна проти України та здійснюються масові вбивства цивільних.

Ймовірно, поява триколора може бути пов’язана з позаконкурсним показом фільму російського режисера Олександра Сокурова Director’s Diary. Рішення включити стрічку до програми ухвалили організатори фестивалю.

Це вже не перший випадок, коли Венеційський кінофестиваль опиняється під вогнем критики за толерування російської культурної присутності. 2023 року гучний резонанс спричинив показ картини Юлії Трофімової — колишньої співробітниці Russia Today, яка незаконно перебувала на окупованій території Донбасу.

