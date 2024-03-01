В Україні визначали найсексуальнішого актора: "Ґазда сердець та вологих простирадл"

Відомий український актор, зірка стрічки "Довбуш" Олексій Гнатковський став найсексуальнішем митцем року за версією премії "Золотий ліфон".

Так, на офіційній сторінці премії у Facebook йдеться, що шляхом народного голосування приємне звання дісталося саме Гнатковському - господарю "наших сердець та вологих простирадл, що полонив душі".

"Івана Довбуша вигадали тільки для того, щоби ми дізналися, який фантастичний цей Олексій Гнатковський. Він нам імпонує у гніві. Коли злиться на російськомовних, коли свариться на глядачів, які не вимикають телефон чи базікають під час вистави. Від нього віє силою, сталлю і хочеться слухати та дивитися в очі. Очі – окремий світ, безмежні до шаленства. Голос – оксамитовий. Харизма – належного розміру. Ой, чи правильно – масштабу", - перерахували організатори премії очевидні переваги актора.

Олексій Гнатковський

Олексій Гнатковський

Олексій Гнатковський

Також у пості зазначено, що організатори довго думали над тим, перш ніж цього року проводити голосування за "Найсексуальнішого митця". Втім стрічка "Довбуш" з Гнатковським їх переконала це зробити:

"Цього сезону ми довго думали, чи на часі взагалі наш "Золотий ліфон". Але після перегляду фільму "Довбуш" ми вже думали, навіщо взагалі "Золотий ліфон", якщо його досі не отримав Олексій Гнатковський. І з цього натхнення таки запустили голосування", - пояснили організатори.

Олексій Гнатковський у стрічці "Довбуш"

Олексій Гнатковський у стрічці "Довбуш"

Зазначимо, що премія "Золотий ліфон" вручається найсексуальнішим українським митцям від 2019 року. У премії немає журі, а переможця визначають за допомогою народного голосування.

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