В Україні заборонили російську музику: кого це стосується, як працює і виняток для "хороших рускіх"

В Україні заборонили російську музику: кого це стосується, як працює і виняток для "хороших рускіх"

Верховна Рада заборонила музику держави-агресорки в українських медіа та громадському просторі.

На думку авторів - це дасть змогу мінімізувати ризики ворожої пропаганди на території України.

Обмеження діятимуть до звільнення всіх окупованих територій України - і припинення агресії з боку Росії.

Як зазначив лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин цей закон треба було прийняти вже давно. Підтримує його, хоча й вважає недосконалим.

"Я вітаю, взагалі нашу країну і всіх, хто працював над цим законопроектом! Недоопрацьована заборона. Саме в мережі Інтернет, Google, Spotife та інші платформи залишаються вільними від цього закону, це біда" – пояснив Харчишин.

Закон щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора передбачає повну та безстрокову заборону публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів співаків та співачок, які після 1991 року були громадянами держави-агресора - розповідає його співавтор – нардеп Олександр Санченко. На думку авторів закону це дозволить зменшити російську пропаганду на території України та дозволить збільшити обсяги власного музичного продукту в культурному просторі.

Така заборона не стосуватиметься російських артистів з так званого "білого списку" - музичні виконавці, які засуджують агресію проти України. Цим списком опікуватиметься СБУ разом із РНБО.

"Якщо людина подає відповідну заяву до СБУ, що вона підтримує територіальну цілісність України і в подальшому приймається рішення внесення в білий список, тобто, вона зможе заїжджати до України або бути ротована"

Також, законом збільшується частка пісень державною мовою на радіо - до 40 % та передач на телебаченні до 75%.

"Ці документи, вони значно посилюють роль української мови. Значно розширюють можливості впливу української мови в усіх без виключення сферах. Крім всього іншого, вони гарантують збільшення частки української мови не лише в сфері культури, але й на радіо і телебаченні. Це надзвичайно важливий крок на зустріч української мови як державної"

Інтернет єдине місце, де все ще залишається вільний простір для російської музичної пропаганди - каже музичний експерт Олексій Бондаренко. Україна – вільна країна, а тому не може запровадити цензуру в YouTube, Google Music, Apple Music, Spotify та на інших музичних платформах, каже Олексій. Та й такі кроки можуть вдарити по іміджу країни. Єдиний вихід – співпрацювати із цими сервісами.

"Просити їх ставити більше української музики, просити їх не додавати російських артистів до українських плейлистів. Все одно ти можеш послухати, подивитися, додати собі у плейлист. Це нормально так фактично і має бути. Ми живемо у вільній країні але на рівні заборон це не буде працювати. Це треба робити у комунікації у партнерстві.

Ще один спосіб перемогти російське - робити більше власної якісної музики – вважає директор гурту KALUSH – Микола Кучерявий.

"Гурт KALUSH, який недавно був фрешменом на українській сцені, а зараз ми виграли "Євробачення" з українською піснею, чисто українською піснею "Стефанія" і це ще один доказ того, що українська музика дуже крута, що українська музика не заслуговує не просто на увагу, а вона заслуговує на те, аби бути головною в Україні і головною у світі".

Законом уперше запроваджується визначення поняття "національного музичного продукту" та створення механізмів його підтримки. Це означає, що музиканти та виконавці у майбутньому можуть розраховувати на фінансову підтримку, зокрема через механізми грантування.

Аби закон вступив в силу його ще має підписати голова ВР та президент. А народні обранці вже почали працювати над розширенням законодавчих ініціатив у сфері кіно, театру та інших.

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